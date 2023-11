Gescrapte informatie van LinkedIn en Chess.com online gepubliceerd

Gescrapte informatie van LinkedIn en Chess.com zijn online verschenen op Breach Forums. In het geval van LinkedIn gaat het om zo'n 35 miljoen gebruikersgegevens, terwijl bij Chess.com het om data van 800.000 gebruikers gaat.

De gescrapte informatie is door verschillende gebruikers op Breach Forums gepubliceerd, meldt onder meer beveiligingsonderzoeker Troy Hunt. Een gebruiker genaamd USDoD publiceerde een gescrapte LinkedIn-database. Deze database is in twee delen gepubliceerd. Het eerste deel omvat zo'n 5 miljoen gegevens van LinkedIn-gebruikers, terwijl het tweede deel ongeveer 35 miljoen gegevens bevat.

Web scraping

USDoD bevestigt dat de database is verkregen via web scraping, een geautomatiseerd proces waarbij met behulp van software data wordt verzameld van websites. Het gaat daarbij om data die publiekelijk toegankelijk is. Bij het scrapen van data van een website is geen sprake van een cyberaanval.

Ook is gescrapte informatie van zo'n 800.000 gebruikers van Chess.com online gepubliceerd, meldt onder meer Hackread.com. Deze informatie is online gepubliceerd door een gebruiker genaamd DrOne. Onder meer namen, gebruikersnamen, links naar profielen, e-mailadressen, landen, URL's naar avaters, Universally Unique Identifier (UUID) en User IDs, en aanmelddata zijn uitgelekt.