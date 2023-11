Beheerder cybercrimeforum Darkode veroordeeld tot 18 maanden cel

Een 30-jarige Amerikaan die een beheerder van het cybercrimeforum Darkode was is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Darkode was een populair forum voor cybercriminelen dat in 2015 door de FBI offline werd gehaald. Via het forum werden onder andere malware en gestolen gegevens verhandeld.

Voordat gebruikers lid konden worden moesten ze eerst door een bestaand lid worden uitgenodigd, om vervolgens aan de andere leden hun vaardigheden te tonen. De Amerikaanse verdachte was eerst een gebruiker van het forum, maar werd uiteindelijk beheerder. Zo ontwikkelde en verkocht hij malware voor het stelen van persoonlijke informatie en creditcardgegevens. Ook handelde hij in gestolen creditcard- en bankgegevens.

Bij het doorzoeken van zijn woning werden creditcardgegevens van bijna dertigduizend mensen aangetroffen, alsmede allerlei malware-exemplaren. Als onderdeel van zijn schuldbekentenis verklaarde de Amerikaan dat hij door middel van zijn activiteiten een schade van 679.000 dollar heeft veroorzaakt. De verdachte werd eind 2018 door de FBI aangehouden en bekende op 3 maart 2020 schuld.