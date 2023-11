Minister: ontbreken bronnen bij AI gegenereerde tekst kan leiden tot desinformatie

Het ontbreken van bronvermelding bij door AI gegenereerde teksten kan zorgen voor de verspreiding van onder andere mis- en desinformatie, wat reden tot zorg is, aldus demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming. De bewindsman reageerde op Kamervragen van D66 over AI-sites die teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen.

Volgens Weerwind kunnen aanbieders van generatieve AI de verspreiding van mis- en desinformatie verminderen door correcte bronvermelding toe te passen. "Aangezien dit de lezer en factcheckers in staat stelt om de herkomst en betrouwbaarheid van informatie te kunnen controleren en beoordelen. Daarom vind ik het van belang dat AI-sites en andere generatieve artificiële intelligentie bronnen correct vermelden."

Scraping tegengaan

Afgelopen augustus waarschuwden privacytoezichthouders uit allerlei landen grote techbedrijven voor de risico’s van het scrapen van online data. Techreuzen hebben in veel landen een juridische plicht om online berichten van hun gebruikers te beschermen tegen scraping, aldus de toezichthouders. D66-Kamerleden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz wilden van de minister weten wat hij hiervan vindt en of scraping in Nederland ook moet worden verbannen.

"Ik zie dat ook in EU-verband organisaties die persoonsgegevens verwerken deze gegevens op een passende manier moeten beschermen", reageert Weerwind. "Welke maatregelen in concrete gevallen zijn vereist – bijvoorbeeld om te beschermen tegen de gevolgen van scraping – vraagt om een risicoanalyse waarin met alle relevante omstandigheden wordt rekening gehouden. Of in concrete gevallen is voldaan aan het vereiste niveau van beveiliging uit de AVG is uiteindelijk aan de onafhankelijke toezichthouder om te beoordelen, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens."