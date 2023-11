GroenLinks-PvdA: betalen voor privacy op Facebook onacceptabel

Het is onacceptabel om te betalen voor privacy op Facebook en Instagram, zo vinden GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak en PvdA-Europarlementariër Paul Tang, die vragen aan de Europese Commissie hebben gesteld. Onlangs kondigde Meta aan dat gebruikers van Facebook en Instagram die geen gerichte reclame willen een betaald abonnement van minimaal tien euro per maand moeten afnemen.

"Facebook en Instagram zetten nu miljoenen mensen in Europa voor het blok: je geld of je data? Zo dwingen ze je akkoord te gaan met het afstaan van al je data. Dit is illegaal en absurd. Privacy is een recht, geen verdienmodel. Bovendien kun je prima adverteren zonder mensen te tracken. De Europese Commissie en privacytoezichthouder moeten nu snel ingrijpen en hier hard tegen optreden voor het te laat is", aldus Van Sparrentak.

De Europarlementariërs willen nu van de Europese Commissie weten of die het ermee eens is dat de werkwijze van Meta in strijd met de AVG en Digital Services Act is. Verder moet Brussel duidelijk maken wat het gaat doen om ervoor te zorgen dat de databescherming wordt beschermd en Europeanen niet hoeven te betalen voor hun privacy (pdf).