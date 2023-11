Mijn geheim adres wordt gebruikt voor een openbare laadpaal. Kan dat zomaar?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Enige tijd geleden is tegenover mijn huis (aan de overkant van de straat) een openbare laadpaal geplaatst door een commerciële partij. Allemaal leuk en aardig, maar ik ben er achter gekomen dat ze mijn adres gebruiken op diverse (kaart-)websites om aan te geven waar deze laadpaal staat. Kan dat zomaar? Ik heb een geheim adres namelijk.

Antwoord: Ik zie wel hoe dit vervelend is: mensen parkeren hun auto voor je deur, ze bellen aan omdat de paal het niet doet, ze willen even naar de wc tijdens het laden, en ga zo maar door. Of je er juridisch wat aan kunt doen, is een veel lastiger vraag. Zoals velen in de draad ook al opmerken, enkel een adres (“Dorpsstraat 1, Ons Dorp”) is geen persoonsgegeven omdat er geen persoon aan gekoppeld wordt. Met de AVG in de hand kom je dus niet heel ver. Het deed me denken aan dat Dronter gezin dat steeds aangewezen wordt door Find my iPhone en dergelijke tools, zij het op basis van GPS-coördinaten:

Veel mensen die digitaal opgelicht zijn, komen in hun zoektocht naar het postadres van een internetsite vaak uit bij de coördinaten 52°30 0 N, 5°45 0 E. Dat meldde de NOS onlangs. En dat is vervelend voor een gezin uit Dronten, want dat is waar hun huis staat. De coördinaten blijken de algemene plaatsbepaling van Nederland te zijn, deze Dronters wonen dus exact in het midden van het land. Maar het lastige is dus dat allerlei databases dit geven als de locatie van degene die je zocht, in plaats van “geen idee, maar ergens in dit land”. Wat is daar nu aan te doen?

Ook daar speelde niet echt een juridische remedie, want niemand in de informatieketen maakt onjuist gebruik van de informatie. De CIA heeft ooit die coördinaten bedacht als “het midden van Nederland”, heel redelijk. Dat wordt gecodeerd als (0,0), heel logisch. GPS-databanken kiezen voor (0,0) als ze geen andere meting hebben, op zich redelijk als je geen out-of-band foutmelding kunt geven. En Apple Maps rapporteert keurig de Haringweg in Dronten als je er (0,0) in stopt want dat is nou eenmaal daar.

Gevolg is wel dat iedereen daar voor de deur stond als ze hun iPhone kwijt waren en ergens in het systeem een GPS-meting (0,0) zei. Dat is onwenselijk (en ondertussen opgelost, je komt nu in het Drontermeer) maar juridisch niet echt aan te pakken.

Bij een laadpaal is vaak het probleem dat die geen ‘eigen’ adres heeft. Dan kun je niet anders dan het dichtstbijzijnde huisnummer in de straat opvoeren, want anders kunnen mensen de paal niet vinden. Behoudens grote overlast (die dus eerst zich moet openbaren) is daar weinig aan te doen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.