Nieuwste Firefox voor Android gaat tientallen extra extensies ondersteunen

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox voor Android beschikbaar gemaakt en deze versie gaat tientallen extra extensies ondersteunen. Op dit moment ondersteunt Firefox voor Android een klein aantal van slechts 22 extensies. Voor de desktopversie zijn er meer dan 33.000 extensies beschikbaar, waarvan 109 met Mozillas label 'recommended'.

De afgelopen tijd is Mozilla naar eigen zeggen bezig geweest met het ontwikkelen van de infrastructuur om vanaf volgende maand een groot aantal extensies via addons.mozilla.org voor Androidgebruikers aan te bieden. In aanloop naar het openstellen van alle beschikbare extensies voor Androidgebruikers zullen er met de lancering van Firefox 120 voor Android de komende weken tientallen nieuwe extensies beschikbaar komen, die gebruikers vervolgens kunnen testen.