Cryptobeurs HTX moet fraudeslachtoffer gegevens wallet-eigenaar verstrekken

Cryptobeurs HTX moet een Nederlands slachtoffer van cryptofraude de gegevens van de bij de fraude gebruikte wallet verstrekken, zo heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Het slachtoffer uit Weesp zou voor ongeveer anderhalf miljoen euro in cryptovaluta hebben geïnvesteerd en slachtoffer zijn geworden van een geraffineerde oplichting. De oplichter heeft volgens de rechter een wallet bij HTX.

Het slachtoffer kwam, naar achteraf bleek, via een nepadvertentie in contact met een buitenlandse partij die als tussenpersoon staking aanbood. Staking is het tijdelijk vastzetten van cryptovaluta in een blockchain, tegen vergoeding van een vaak relatief hoge rente. De buitenlandse partij zei als tussenpersoon op te treden voor een ander bedrijf.

"Achter die website ging echter een geraffineerde oplichting schuil, maar [eiser] kon dat op dat moment niet weten. Hij heeft via die website meerdere staking-contracten gesloten op grond waarvan hij eigen geld, geld van zijn vader en geld van diens BV heeft overgemaakt. In totaal is een bedrag van € 1.531.398,50 overgemaakt", zo staat in het tussenvonnis.

Nadat het slachtoffer ontdekte dat hij was opgelicht stapte hij naar de FIOD. De dienst stelde vast dat de van het slachtoffer gestolen cryptovaluta uiteindelijk naar een wallet bij HTX is overgemaakt en dat die wallet “vaker betrokken is geweest bij crypto investering scams”. HTX biedt een service aan om ontvangen cryptovaluta te verkopen en de opbrengst daarvan te laten bijschrijven op een ‘gewone’ bankrekening.

Het slachtoffer had de vanuit de Seychellen opererende cryptobeurs gedagvaard om de gegevens van de fraudeur te verstrekken, maar het bedrijf kwam niet opdagen. "Het verzoek is gestoeld op een (beweerde) onrechtmatige daad en het schadebrengende feit heeft zich in Nederland voorgedaan, in die zin dat de schade in Nederland (waar [eiser] woont) is ingetreden", aldus de rechter. "De vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen worden toegewezen."

De rechter heeft HTX bij verstek nu veroordeeld om het fraudeslachtoffer de volledige voornamen, achternaam, het adres, de postcode en de woonplaats van de wallet-eigenaar te verstrekken. Eerder had de rechter de cryptobeurs al in het tussenvonnis opgedragen om de wallet van de fraudeur te bevriezen. Als HTX de gegevens niet verstrekt of de wallet niet bevriest moet het een dwangsom van 500.000 euro betalen. Dit bedrag kan met 100.000 euro per dag worden vermeerderd, met een maximum van twee miljoen euro.