Europarlementariërs hekelen uitblijven Europese aanpak van spyware

Eerder dit jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan om het gebruik van spyware zoals Pegasus door landen tegen te gaan, maar een half jaar verder zijn er nog geen wetten aangenomen om dergelijk misbruik aan te pakken. Het Europarlement heeft daarop een nieuwe resolutie aangenomen dat het gebrek aan handelen bekritiseert.

Afgelopen juni presenteerde een speciale door het Europees Parlement ingestelde commissie onderzoek naar het gebruik van spyware door Europese overheden (pdf). Onder andere in Hongarije, Polen, Griekenland, Cyprus en Spanje zou spyware tegen onder andere oppositie en journalisten zijn ingezet. Daarop nam het Europarlement een resolutie aan waarin werd gesteld dat spyware alleen in uitzonderlijke omstandigheden en alleen voor een beperkte tijd mag worden ingezet.

Verder werden er gerichte aanbevelingen voor de genoemde landen gedaan. Spyware zou alleen mogen worden gebruikt in EU-lidstaten waar beschuldigingen van spywaremisbruik uitgebreid zijn onderzocht, waar nationale wetgeving in lijn is met aanbevelingen van de Venetië Commissie en jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en waar exportregels worden gehandhaafd.

Sinds de aanbevelingen van het onderzoeksrapport door het Parlement zijn aangenomen zijn er echter nieuwe gevallen van spywaremisbruik in Europa waargenomen, wat suggereert dat de huidige juridische regels tekort schieten. Zo zijn verschillende Europarlementariërs het doelwit van spyware geworden. In Griekenland lijkt het erop dat onderzoek naar spywaremisbruik door de autoriteiten opzettelijk wordt gedwarsboomd en in Polen heeft een onderzoekscommissie vastgesteld dat mensen vanwege politieke redenen met spyware zijn aangevallen. In Spanje is het onderzoek wegens het niet meewerken door de Israëlische autoriteiten stopgezet.

Verder heeft het Franse bedrijf Nexa Technologies de Predator-spyware aan repressieve regimes verkocht. Volgens Europarlementariërs suggereert onderzoek dat de dual-use exportregels zijn overtreden, maar is er geen vervolgonderzoek ingesteld. Dit zou een omgeving voor 'kwaadwillende actoren' creëren, terwijl in de VS allerlei Europese spywarebedrijven op een blacklist zijn geplaatst.

"Dit is een gangsters paradijs - Europa is een gangsters paradijs. Er is volledige immuniteit voor de misbruik van spyware en de illegale verkoop van spyware. En ik vraag me af als de Commissie dit niet kan oplossen, waarom we dan een Commissie hebben, als jullie niet de hoeders van de verdragen zijn?", stelde Europarlementariër Sophie in 't Veld de vraag.