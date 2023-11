Google Drive-gebruikers verliezen maanden aan opgeslagen data

Door Anoniem: Mooi man, zo'n cloud service.

ja, je hoeft nooit na te denken, altijd voldoende ruimte (als je maar blijft dokken), nooit problemen met zaken die weggegooid zijn maar toch niet zijn (harvesting van cloud providers), of data die ineens weg is (delete of hardware/software storing bij cloudprovider)... en 1 keer niet kunnen dokken (cc leeg, abbo afgelopen, betaling niet uitgevoerd), en je data is zowiezo weg...Dan is zo'n QNAP of Synology op je bureau met 16 HDD's en 6 SSD's toch wel erg handig...