Ransomware ontregelt spoedeisende hulp Amerikaanse ziekenhuizen

Een ransomware-aanval heeft de spoedeisende hulp van meerdere Amerikaanse ziekenhuizen ontregeld. Ardent Health Services, dat dertig ziekenhuizen en meer dan tweehonderd zorginstellingen in zes Amerikaanse staten beheert, werd vorige week het slachtoffer van een ransomware-aanval. Daarop werd besloten om het gehele netwerk offline te halen.

Vanwege de aanval zijn sommige niet-spoedeisende operaties uitgesteld. Daarnaast zijn alle lokale ambulances gevraagd om patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben naar andere ziekenhuizen te brengen. Dit moet ervoor zorgen dat ernstig zieke patiënten directe toegang tot de juiste zorg hebben. "Elk Ardent-ziekenhuis blijft, nu we ziekenhuissystemen weer online brengen, continu de mogelijkheid bekijken om voor ernstig zieke patiënten op de spoedeisende hulp te zorgen", aldus een uitleg van de zorgorganisatie.

Zorgpersoneel heeft op dit moment ook geen toegang tot de elektronische dossiers van patiënten. Wanneer de systemen zijn hersteld is onbekend. Ook is niet duidelijk of erbij de aanval gegevens van patiënten zijn gestolen en hoe de aanval mogelijk was. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande.