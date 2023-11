Verzamelde gegevens ggz-patiënten na opt-out niet verwijderd

Gegevens van ggz-patiënten die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt worden niet met terugwerkende kracht verwijderd als een patiënt tegen de dataverzameling bezwaart maakt. De SP heeft demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg om opheldering gevraagd en wil dat er vanwege alle ophef met de database wordt gestopt. Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren.

Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen. Gegevens worden standaard verzameld en patiënten moeten door middel van een privacyverklaring actief bezwaar tegen de dataverzameling maken. Begin juli stelde de Consumentenbond dat de NZa te weinig gedaan heeft om patiënten over de maatregel te informeren, wat in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volgens de NZa is de informatie nodig om meer inzicht te geven in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. Wanneer ggz-patiënten achteraf een privacyverklaring indienen zorgt dit er niet voor dat al gedeelde en verzamelde gegevens worden verwijderd, zo meldt het platform voor ggz-patiënten MIND. Zodra de gegevens zijn opgestuurd door de behandelaar, zijn deze niet meer uit de dataset te halen.

“Door de pseudonimisering is niet meer te achterhalen om welke gegevens het gaat”, zo laat de NZa tegenover MIND weten. "De privacy van mensen had alleen beschermd kunnen worden als zij voor de gegevensdeling goed voorgelicht waren en vooraf de privacyverklaring tekenden. Dit alles is door de NZa en de Autoriteit Persoonsgegevens aan MIND bevestigd", aldus het platform.

MIND roept de NZa opnieuw op om de dataverzameling te staken en roept de overheid op om bij toekomstige gegevensverzameling de rechten van de burger beter te beschermen en mensen zelf de regie te geven over hun gegevens. "Hoeveel mensen hebben pas achteraf een privacyverklaring ondertekend? Zijn de gegevens in eerste instantie gedeeld met de NZa", vraagt SP-Kamerlid Dijk aan de minister.

"Waarom spreekt de NZa nog steeds over gepseudonimiseerde gegevens en niet over geanonimiseerde gegevens als zij aangeven dat de gegevens niet meer te herleiden zijn en daardoor niet verwijderd kunnen worden?", wil Dijk verder weten. Als laatste moet de minister duidelijk maken of ze het ermee eens is dat door alle ontstane ophef rond de database het verstandiger is om ermee te stoppen en te zoeken naar alternatieven. Helder heeft drie weken om met een reactie te komen.