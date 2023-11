Google start vrijdag 1 december met verwijderen van inactieve accounts

Google start vrijdag 1 december aanstaande met het verwijderen van inactieve accounts. Het gaat om accounts waar gebruikers twee jaar lang niet op hebben ingelogd. Volgens het techbedrijf maken "onbeheerde accounts" vaak gebruik van oude of hergebruikte wachtwoorden die mogelijk zijn gecompromitteerd. Tevens claimt Google dat dergelijke accounts vaak geen gebruikmaken van tweefactorauthenticatie (2FA).

Voordat een account daadwerkelijk wordt verwijderd zullen gebruikers gedurende een periode van verschillende maanden meerdere waarschuwingen ontvangen. Die worden zowel naar het Google-adres als hersteladres gestuurd als dat is ingesteld. Om gebruikers hierop te wijzen stuurde Google in juli al aan verschillende gebruikers een e-mail. Gebruikers die niet willen dat hun account wordt verwijderd moeten hierop inloggen.

"Door proactief deze accounts te verwijderen verkleint Google het aanvalsoppervlak dat voor cybercriminelen beschikbaar is", zegt Oren Koren van securitybedrijf Veriti tegenover CNN. "Dezea actie van Google is een voorbeeld van een bredere trend in cybersecurity: het nemen van preventieve maatregelen om het digitale securitylandschap te versterken."