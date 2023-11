Saldo verlopen anonieme OV-chipkaart gaat na vijf jaar naar Translink

Door majortom: Eigenaren van een verlopen anonieme OV-chipkaart kunnen via ov-chipkaart.nl het saldo op hun kaart terugvragen, maar moeten dan wel hun kaartnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres doorgeven Dus voor het terugvorderen van een openstaand saldo op een verlopen anonieme OV kaart moet je je anonimiteit prijsgeven zodat met terugwerkende kracht alle ritten alsnog aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Dus voor het terugvorderen van een openstaand saldo op een verlopen anonieme OV kaart moet je je anonimiteit prijsgeven zodat met terugwerkende kracht alle ritten alsnog aan een persoon gekoppeld kunnen worden.

Perfecte samenvatting. Ik heb trouwens ook meegemaakt dat ik door onverwachte omstandigheden (coronacrisis) minder reizen had gemaakt dan gepland, waardoor er nog ca. 50 of 60 euro op mijn verlopen "anonieme" OV-chipkaart stond. NS had gezegd dat je aan de balie bedragen kleiner dan 30 euro terug kon krijgen. Aan de balie vroeg ik daarom 30 euro terug in de vorm van contant en dus werkelijk anoniem geld, en zei dat ik genoegen zou nemen met het verlies van het resterende bedrag. Maar dat kon niet, want omdat het totale resterende bedrag op de kaart groter was dan 30 euro, "mochten" ze me helemaal niets teruggeven, tenzij ik het kaartnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres zou doorgeven aan Translink.Kortom, ik moest ofwel voor mijn eigen geld betalen met mijn eigen persoonsgegevens, of NS / TLS pikten dat geld in. Dit was slechts één van de vormen van diefstal die ik met het OV-chipkaartsysteem heb meegemaakt.Wat is het salaris van een NS-manager of een Translink-manager? Die worden goed betaald om mee te werken aan dit soort diefstal.M.J.