Experts willen dat IMAP op standaardenlijst overheid blijft staan

Het Forum Standaardisatie wil IMAP van de lijst met aanbevolen standaarden voor de overheid verwijderen, maar experts zijn het hier niet mee eens. Het publiek is nu ook om een reactie gevraagd. IMAP (Internet Message Access Protocol) beschrijft een protocol voor het synchroniseren van e-mail tussen een mailserver en de e-mailclient van eindgebruikers.

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie die de publieke sector adviseert over het gebruik van open standaarden en de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid monitort. De organisatie houdt een lijst bij van aanbevolen standaarden. Er wordt door het Forum Standaardisatie onderhoud op de lijst uitgevoerd, waarbij het plan is om elf standaarden te verwijderen die op de lijst geen toegevoegde waarde meer hebben.

Door middel van een gecombineerde toetsingsprocedure wil het Forum de standaarden in kwestie niet meer aan de overheid aanbevelen. Het gaat om CalDAV, DHCP, DNS, EI Standaarden, http, IMAP, IPP, MTOM, SIP, UDDI en WebDav. Als onderdeel van het proces heeft er ook een expertonderzoek plaatsgevonden. De experts adviseren om WebDav, CalDAV, SIP en IMAP niet van de lijst te verwijderen.

De reden voor het Forum Standaardisatie om IMAP te verwijderen is dat het protocol voornamelijk binnen organisaties gebruikt wordt. De standaard valt daarom strikt genomen buiten de scope van de lijst open standaarden. De experts zijn het hier niet mee eens. IMAP is de enige open standaard voor het verplaatsen van e-mail van één commerciële e-mailprovider naar een andere, wat bijvoorbeeld handig is bij een overstap.

Bij behoud van IMAP op de lijst aanbevolen standaarden worden leveranciers verplicht deze standaard te blijven ondersteunen. IMAP wordt nu nog ondersteund door vrijwel alle grote e-mailproviders. Door IMAP van de lijst te verwijderen, zou Forum Standaardisatie een signaal kunnen geven dat IMAP geen meerwaarde heeft om leveranciersonafhankelijkheid te ondersteunen. De experts vinden dat moet worden voorkomen dat het Forum een dergelijk signaal geeft.

Het Forum Standaardisatie is vandaag een Internetconsultatie gestart waarbij het input van het publiek vraagt. "Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Met de tijd kunnen standaarden minder relevant, overbodig, of zodanig gangbaar worden waardoor een verplichting of een aanbeveling niet meer nodig is. Forum Standaardisatie toetst dan of het Forum deze standaarden nog moet verplichten of aanbevelen aan de overheid."