Frankrijk verbiedt gebruik van WhatsApp en Signal door ministers

Franse ministers, staatssecretarissen en hun personeel mogen vanaf 8 december geen WhatsApp, Telegram, Signal of andere chatapps meer gebruiken. Alleen het gebruik van de Franse chatapps Olvid en Tchap zijn dan nog toegestaan. Dat laat het Franse nieuwsmedium Le Point weten. Volgens de Franse premier Élisabeth Borne bevatten andere chatapps kwetsbaarheden en kan daarom de veiligheid van gesprekken en uitgewisselde informatie niet worden gegarandeerd.

Olvid is gecertificeerd door het Franse cyberagentschap ANSSI, terwijl Tchap door de Franse overheid zelf is ontwikkeld. "Ze is Frans, gecertificeerd door het ANSSI, versleuteld, verzamelt geen persoonlijke data. We maken er al sinds juli vorig jaar met mijn team gebruik van. In december zal de gehele overheid Olvid gebruiken, de veiligste chatapp ter wereld", aldus Jean-Noël Barrot, de Franse minister van Digitale Zaken op X. Eerder werden Franse ambtenaren al vanwege veiligheids- en privacyzorgen opgedragen om socialmedia-, streaming- en gamingapps van hun telefoon te verwijderen.