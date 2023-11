Sportwinkelketen Sprinter waarschuwt klanten voor datalek

Sportwinkelketen Sprinter heeft klanten, nadat het slachtoffer van een ransomware-aanval werd, gewaarschuwd voor een datalek. Bij de aanval zijn mogelijk bestel- en accountgegevens buitgemaakt, aldus een e-mail aan klanten. Het gaat om klantreferentienummer, volledige naam, bezorg- en/of factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, belastingidentificatienummer (NIF) en geboortedatum.

"We nemen de bescherming van klantgegevens uiterst serieus en houden de situatie nauwlettend in de gaten. We betreuren dat dit is gebeurd", aldus Sprinter, dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben ingelicht en aangifte bij de politie te hebben gedaan. Gebruikers wordt aangeraden het wachtwoord van hun online Sprinter-account te wijzigen. Sprinter is een Spaanse winkelformule die inmiddels ook in Nederland actief is. Filialen van Perry Sport en Aktiesport zijn eerder dit jaar omgebouwd naar Sprinter-winkels.