WhatsApp laat gebruikers chatgesprekken met aparte code beveiligen

Gebruikers van WhatsApp die ervoor kiezen om hun chatgesprekken te beveiligen kunnen hier nu ook een aparte code voor gebruiken en ervoor kiezen om beveiligde chats te verbergen. Dat heeft WhatsApp vandaag aangekondigd. In mei van dit jaar introduceerde WhatsApp 'Chat Lock', voor het beschermen van gevoelige chats. Dergelijke chatberichten zijn alleen toegankelijk via het wachtwoord van de telefoon of biometrische toegang, zoals een vingerafdruk.

De Chat Lock-feature is nu uitgebreid met een 'Secret Code'. Daardoor kunnen gebruikers hun chats met een aparte code beveiligen, in plaats van de toegangsmethode voor hun telefoon te gebruiken. Daarnaast hebben gebruikers de optie om de Locked Chats-map in hun chatlijst te verbergen, zodat ze alleen zijn te vinden door de 'Secret Code' in de zoekbalk in te typen. Volgens WhatsApp moet dit gebruikers meer privacy bieden als iemand toegang tot hun telefoon heeft of ze hun toestel met iemand anders delen.