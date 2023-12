Zyxel NAS-apparaten via kritieke kwetsbaarheden op afstand aan te vallen

Zyxel waarschuwt eigenaren van twee type NAS-apparaten voor verschillende kritieke kwetsbaarheden waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand commando's op de systemen kan uitvoeren. De in totaal zes beveiligingslekken zijn aanwezig in de Zyxel NAS326 en NAS542. Drie daarvan (CVE-2023-35138, CVE-2023-4473 en CVE-2023-4474) maken het uitvoeren van OS-commando's door een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk.

De impact van deze drie kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De overige drie beveiligingslekken die Zyxel heeft verholpen hebben een lagere impactscore. De fabrikant roept gebruikers op om de beschikbaar gestelde firmware-updates te installeren. De Amerikaanse overheid meldde afgelopen juni nog actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2023-27992) in NAS-apparaten van Zyxel waardoor een aanvaller ook OS-commando's kan uitvoeren. Een beveiligingsupdate verscheen op 20 juni. Nog geen drie dagen later werd het eerste misbruik al waargenomen.