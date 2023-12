Amerikaanse rechter blokkeert TikTok-verbod in staat Montana

Een Amerikaanse federale rechter heeft het aankomende TikTok-verbod in de staat Montana tijdelijk geblokkeerd. Volgens de rechter overschrijdt de staat met het verbod haar bevoegdheden en is het waarschijnlijk in strijd met het eerste amendement, dat de vrijheid van meningsuiting beschermt (pdf).

In mei keurde gouverneur Greg Gianforte van Montana een wet goed die het Apple, Google, TikTok en andere appstores verbiedt om TikTok vanaf volgend jaar januari nog aan te bieden. TikTok of appstores die zich hier niet aan houden krijgen een boete van 10.000 dollar per dag. De boete geldt niet voor het gebruik van TikTok door eindgebruikers.

Gianforte claimde dat de maatregel nodig is voor de veiligheid van de staat en het beschermen van de gevoelige gegevens van inwoners. TikTok spande daarop een rechtszaak aan om het verbod ongedaan te maken. Ook een groep van TikTok-gebruikers besloot wegens de wetgeving een zaak tegen de staat aan te spannen. Volgens de rechter is Montana met de wetgeving meer geïnteresseerd in China's rol in TikTok dan het beschermen van inwoners die de video-app gebruiken.

Montana heeft als staat geen zeggenschap over buitenlandse zaken, ging de rechter verder. Die noemde ook het argument van nationale veiligheid, zoals geclaimd door de staat, niet overtuigend. Ook de advocaten van TikTok stelden dat er nooit overtuigend bewijs is gegeven dat TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid van de staat vormt. De wet had vooral een anti-Chinees sentiment, merkte de rechter op. Het gaat hier om een voorlopige uitspraak. Het definitieve oordeel wordt volgend jaar tijdens een rechtszaak verwacht.