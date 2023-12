Braziliaanse stad voert door ChatGPT geschreven verordening in

Een Braziliaanse stad heeft een door ChatGPT geschreven verordening ingevoerd. Het voorstel werd afgelopen oktober door de gemeenteraad aangenomen, maar die wist toen nog niet dat het voorstel van een chatbot afkomstig was. Gemeenteraadslid Ramiro Rosário, die het voorstel indiende, maakte deze week bekend dat hij het voorstel door ChatGPT had laten maken. Het voorstel gaat over het niet laten opdraaien van belastingbetalers voor gestolen watermeters bij inwoners.

Rosário besloot het gegenereerde voorstel zonder enige aanpassingen en vermelding dat het door een chatbot was gemaakt bij de gemeenteraad van Porto Alegre in te dienen. "Als ik het eerder had laten weten, was er zeker niet over het voorstel gestemd", aldus de Braziliaan tegenover persbureau AP. Die wil met zijn actie naar eigen zeggen niet alleen het probleem van de watermeters oplossen, maar ook een debat over het gebruik van chatbots starten.