Overheid start innovatiecentrum voor veilig uitwisselen van gegevens

Deze week heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering een nationaal innovatiecentrum geopend dat het veilig uitwisselen van gegevens moet bevorderen. Het Nationaal innovatiecentrum voor privacy-enhancing technologies (Nicpet) verzamelt en deelt kennis over Privacy Enhancing Technologies (PET’s). Die moeten voor het veilig uitwisselen en analyseren van gegevens zorgen.

"Om PET’s binnen de overheid goed te gebruiken, moeten er vaak nog ethische en juridische vraagstukken worden beantwoord. Het innovatiecentrum is er voor de overheid en de publieke sector en staat open voor alle partijen die beter met gevoelige data om willen gaan", zo laat Digitale Overheid weten.

In het Nicpet werken verschillende organisaties samen, waaronder de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek, alsmede een aantal private partijen en technologieaanbieders. Naast het innovatiecentrum is ook een website gelanceerd met een kennisbank, onderzoek, richtlijnen en best practices op het gebied van Privacy Enhancing Technologies.