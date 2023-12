Google heeft nieuw wapen tegen adblockers: tragere extensie-updates

Met de verplichting van nieuwe regels voor browser-extensies krijgt Google ook een nieuw wapen tegen adblockers in handen, namelijk tragere extensie-updates. Adblockers maken gebruik van filters en blocklists om trackers en advertenties te blokkeren. In een reactie op adblockers passen trackers en advertentiebedrijven steeds hun code, scripts en domeinen aan, om zo toch internetgebruikers te kunnen volgen, advertenties te tonen en adblockers te blokkeren.

De afgelopen maanden is er al veel gesproken over de nieuwe regels die Google volgend jaar voor browser-extensies verplicht. Deze regels staan beschreven in een Manifest. Volgend jaar wordt Manifest V3 verplicht. Die beperken niet alleen de werking van adblockers, maar stellen ook eisen aan de manier waarop extensies kunnen worden geüpdatet. Op dit moment kunnen adblockers updates voor hun filters en blocklists zelf uitrollen, waardoor er snel op aanpassingen van trackers en advertentiebedrijven kan worden gereageerd.

Manifest V3 staat "remotely hosted code" niet meer toe. Alle updates, zelfs die voor filterlijsten, zullen via volledige extensie-updates via de Chrome Web Store moeten lopen. Google controleert alle extensies en updates die in de Chrome Web Store verschijnen, waardoor ze met de nodige vertraging pas beschikbaar voor gebruikers komen. Dit kan soms enkele uren tot weken duren, terwijl adblockers nu soms meerdere keren per dag updates uitbrengen. De angst is dan ook dat adblockers daardoor straks altijd achter de feiten aan zullen lopen.

"Met Manifest V3 zal Google de deur voor innovatie in het adblockinglandschap sluiten en een nieuwe poortwachterslaag introduceren, die zal vertragen hoe adblockers op nieuwe advertenties en online trackingmethodes kunnen reageren", zegt Krzysztof Modras van adblocker Ghostery tegenover Engadget. Chrome-gebruikers kunnen niet van hun huidige Manifest V2 adblockers gebruik blijven maken, omdat Google die straks zal uitschakelen.