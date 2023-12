Britse overheid ontkent malware in nucleaire opwerkingsfabriek Sellafield

De Britse overheid ontkent dat aan China en Rusland gelieerde aanvallers erin zijn geslaagd om systemen van de nucleaire opwerkingsfabriek Sellafield met malware te infecteren, zoals de Britse krant The Guardian beweert. Bronnen verklaren tegenover de krant dat de eerste waargenomen malwarebesmettingen van 2015 dateren. Om wat voor malware het gaat en hoe de vermeende infecties plaatsvonden laat de krant niet weten.

Sellafield stelt in een reactie dat het over robuuste monitoringssystemen beschikt en het zeer zeker is dat er geen malware op de systemen aanwezig is. "Dit was ruim voor de publicatie aan The Guardian gemeld, alsmede met een reactie op meerdere onnauwkeurigheden in hun berichtgeving. We hebben The Guardian om een bewijs over deze vermeende aanval gevraagd zodat we die kunnen onderzoeken. Ze hebben dit niet gegeven."

Ook de Britse autoriteit voor kernenergie ONR stelt dat het geen bewijs heeft gezien dat systemen van Sellafield gecompromitteerd zijn zoals door The Guardian wordt omschreven. Wel zijn er gebieden waar ruimte voor verbetering is, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit een risico voor de openbare veiligheid is. Wat betreft cybersecurity voldoet Sellafield niet aan gestelde standaarden, wat ook de reden is dat de opwerkingsfabriek hiervoor onder verscherpt toezicht staat.