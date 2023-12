Politie wijst katvangers op risico van uitlenen bankrekening aan criminelen

Het uitlenen van bankrekening of bankpas aan criminelen, die daardoor miljoenen euro's kunnen witwassen, kan grote gevolgen voor katvangers hebben, zo waarschuwt de politie. Bij acties in Nederland en 25 andere landen zijn de afgelopen drie maanden meer dan duizend katvangers aangehouden. "Jongeren worden onder meer geronseld via misleidende advertenties op social media", zegt Yoanne Spoormans van de politie. "De ronselaars doen voorkomen dat je zonder risico snel wat geld kan verdienen door je bankpas te verkopen."

De gevolgen voor katvangers, naar wie het onderzoeksspoor vaak loopt, kunnen groot zijn. Banken kunnen de rekening van de katvanger blokkeren en hen op een zwarte lijst zetten. Daardoor is het niet mogelijk een nieuwe rekening te openen. Verder kunnen katvangers aansprakelijk worden gesteld voor de schade die slachtoffers hebben geleden en strafrechtelijk worden vervolgd, wat kan leiden tot een strafblad. "Dat kan een obstakel zijn bij een eventuele aanvraag voor een visum", waarschuwt Spoormans. "Reizen, studeren of werken in een ander land kan daardoor een probleem worden."

Het kan ook dat katvangers geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen en dat ze door de bank als fraudeur worden aangemerkt. Spoormans stelt dat veel katvangers worden ingezet om geld dat via bankhelpdeskfraude is gestolen wit te wassen. De schade door deze fraudevorm bedroeg vorig jaar bijna vijftig miljoen euro. De politie hoopt met de aanpak van katvangers het criminele proces te verstoren, waardoor de criminelen achter de fraude lastiger het geld kunnen wegsluizen. Vanwege het blokkeren van rekeningen van jongeren die als katvanger zich lieten gebruiken stelde de ChristenUnie Kamervragen.