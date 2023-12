Cyberagentschappen EU en VS gaan nauwer samenwerken

De cyberagentschappen van de Europese Unie en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken. Dat zijn het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security en het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) vandaag overeengekomen. Zo zal er nauwer worden samengewerkt met het uitwisselen van best practices en versterken van 'situationeel bewustzijn'.

Volgens ENISA is de overeenkomst een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen de VS en de EU op het gebied van cybersecurity. "Cyberdreigingen kennen geen grenzen. Daarom is internationale samenwerking met onze partners een must", zegt Josep Borrell, de chef buitenlandse zaken van de Europese Unie. Hij stelt dat de samenwerking ervoor zorgt dat cyberdreigingen beter kunnen worden bestreden.

"Het is essentieel dat de EU en de Verenigde Staten samenwerken in het beveiligen van cyberspace, waaronder het beschermen van vitale infrastructuur en het verbeteren van de veiligheid van digitale producten", laat Eurocommissaris Thierry Breton weten. Via de samenwerking willen ENISA en het CISA meer systematisch informatie en kennis over cyberdreigingen gaan delen, waarbij databeschermingseisen 'volledig worden gerespecteerd'. Naar aanleiding van de overeenkomst zal er een operationeel werkplan worden opgesteld.