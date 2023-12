Overheidsorganisaties vaak niet goed in uitvoeren Wet Open Overheid

Een groot deel van de overheidsorganisaties voert de Wet Open Overheid (Woo), waarmee burgers informatie bij de overheid kunnen opvragen, niet goed uit, zo blijkt uit onderzoek dat de overheid liet uitvoeren. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en werd vorig jaar mei geïntroduceerd. De wet is inmiddels geëvalueerd via een invoeringstoets, uitgevoerd door SEO economische onderzoek. Daaruit blijkt dat overheidsorganisaties de Woo niet goed uitvoeren.

Overheden overschrijden systematisch de termijnen voor het voldoen van Woo-verzoeken. Iets wat sterker speelt bij ministeries dan bij gemeenten. Gebruikers van de Woo zijn niet tevreden met de uitvoering. Betrokken overheidsmedewerkers beklagen zich over de moeilijke uitvoerbaarheid van de wet. Volgens de onderzoekers ligt de onvoldoende uitvoering voor een deel in de beperkte capaciteit en een gebrek aan sturing en prioriteit bij de uitvoering van de Woo.

De onderzoekers stellen dat de trage afhandeling van verzoeken, ruime toepassing van uitzonderingsgronden om geen informatie te verstrekken, de beperkte interactie met de verzoeker tijdens het inventariseren en het opleveren van niet goed doorzoekbare documenten, het vertrouwen in het proces rond openbaarheid en daarmee in de overheid heeft verlaagd bij burgers die om informatie vragen.

"Het idee was dat meer transparantie en controleerbaarheid tot meer vertrouwen in besluitvorming zouden leiden. De onvoldoende uitvoering van de Woo dreigt nu het tegenovergestelde te veroorzaken van wat met de Woo was bedoeld, namelijk minder vertrouwen", aldus de onderzoekers, die opmerken dat er nog veel werk is te verzetten om de situatie te verbeteren. Het kabinet heeft het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding om advies gevraagd en zal zelf in de eerste helft van 2024 met een reactie op de invoeringstoets en adviezen komen.