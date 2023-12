Europol waarschuwt voor crimineel gebruik van bluetooth-trackers

De Europese politiedienst Europol heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor het crimineel gebruik van bluetooth-trackers. Het gaat dan om kleine apparaatjes waarmee mensen persoonlijke voorwerpen kunnen terugvinden, zoals sleutels en tassen, maar ook voertuigen. Criminelen gebruiken de apparatuur voor het lokaliseren van drugstransporten, zo claimt Europol.

"Gebaseerd op de technologische mogelijkheden van bluetooth-trackers, en de informatie gedeeld met Europol, is het bevestigd dat drugshandelaren ze gebruiken om het transport van verboden goederen te tracken", aldus de Europese politiedienst. "Via de trackers kan vracht na het aankomen in havens worden gevolgd." Om het publiek voor het crimineel gebruik van bluetooth-trackers te waarschuwen heeft Europol een 'Early Warning Notification' afgegeven (pdf).

Daarin staat dat bluetooth-trackers vooral worden gebruikt voor het tracken van cocaïnetransporten. Het gaat dan om zendingen van meer dan honderd kilo die afkomstig uit Zuid-Amerika zijn. De trackers werden daarbij vooral aangetroffen in containerzendingen van voedselproducten, maar ook verborgen in de zeekasten van schepen. Het volgen van zendingen op zee is niet mogelijk met bluetooth-trackers. Voor deze gevallen is GPS geschikter, zo laat Europol verder weten, dat toevoegt dat GPS en bluetooth-trackers in combinatie met elkaar voor een nauwkeurige gelocatie kunnen worden gebruikt.