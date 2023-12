Stichting start massaclaim tegen Adobe vanwege trackingcookies

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) is een massaclaim tegen softwarebedrijf Adobe gestart vanwege het plaatsen van trackingcookies. De dagvaarding is gericht tegen Adobe’s Experience Cloud, een platform dat bedrijven in staat stelt profielen te maken van internetgebruikers. Volgens SDBN verzamelt Adobe via websites en apps op illegale wijze een enorme hoeveelheid data over vrijwel iedere Nederlandse internetgebruiker.

"Zelfs als iemand nooit een Adobe product heeft gebruikt. Het bedrijf deelt die informatie vervolgens met vele bedrijven die actief zijn in de online advertentiemarkt", aldus de stichting. Het zou onder andere gaan om websites van KPN, ABP, Beter Horen en Belastingdienst, en via mobiele apps van onder andere Marktplaats en Buienradar. SDBN wil dat Adobe hiermee stopt. "Contact met het bedrijf heeft de afgelopen maanden niets opgeleverd en daarom stapt SDBN vandaag naar de rechter", zo laat de stichting weten.

"De dubieuze markt van verzamelen en verhandelen van persoonsgegevens is in strijd met de AVG. Dit moet stoppen. Na X en Amazon wil Stichting Data Bescherming Nederland nu Adobe, een volgende grote speler op deze markt, dwingen om deze illegale handel te beëindigen. Dat moet helaas via de rechter en met een massaclaim omdat de bedrijven niet met ons in gesprek gaan om tot een oplossing te komen", zegt SDBN-voorzitter Anouk Ruhaak.

Voor het plaatsen van trackingcookies is toestemming van gebruikers nodig. "Adobe beschikt echter niet over geldige toestemming. Allereerst omdat je als internetgebruiker niet goed wordt geïnformeerd over de omvang van de gegevensverwerking. Ook plaatst Adobe in sommige gevallen al trackingcookies vóórdat je een keuze hebt gemaakt in de cookiebanner of je dat wel wil", aldus SDBN.

De stichting wil via de rechtszaak dat Adobe stopt met het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens, een schadevergoeding namens zeven miljoen Nederlanders betaalt en onrechtmatig verzamelde data vernietigt. Deelname aan de massaclaim is kosteloos. Een professionele procesfinancier schiet de kosten voor, in ruil voor een vergoeding in geval van succes.

Het bedrag is afhankelijk van het bedrag dat Adobe aan compensatie moet betalen. Als het totale bedrag lager is dan 50 miljoen euro, dan is de 'Succes-fee' gelijk aan het bedrag dat de procesfinancier heeft geïnvesteerd plus vijftien procent van het compensatiebedrag. In alle andere gevallen zal de Succes-fee het hogere bedrag zijn van of niet meer dan twintig procent van het totale compensatiebedrag dat in totaal wordt toegekend aan de groep benadeelden of twee tot vijf keer het bedrag dat de procesfinancier heeft geïnvesteerd. Naast deze zaak tegen Adobe voert SDBN op dit moment een rechtszaak tegen X en een rechtszaak tegen Amazon.