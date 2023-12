Britse overheid gewaarschuwd voor 'catastrofale ransomware-aanval'

Er is een groot risico dat de Britse overheid op een gegeven moment met een 'catastrofale ransomware-aanval' te maken krijgt en dat de huidige plannen onvoldoende voor een dergelijk situatie zullen zijn. Ransomware moet dan ook hoger op de politieke agenda komen, zo staat in een vandaag verschenen rapport van het Joint Committee on the National Security Strategy (JCNSS) van het Britse parlement (pdf).

Volgens de parlementscommissie is er meer politieke aandacht en middelen nodig. "Het ministerie van Binnenlandse zaken claimt de leiding te hebben als het gaat om ransomware als nationale dreiging en beleidsvraagstuk, maar de voormalige minister van Binnenlandse Zaken toonde weinig interesse in het onderwerp", aldus het rapport.

De 'output' van het ministerie als het gaat om cybersecurity en ransomware wordt door de commissie als 'non-existent' omschreven en valt in het niet bij de aandacht voor illegale migratie. Het Britse National Crime Agency heeft volgens de parlementsleden onvoldoende middelen om de omvang van de uitdaging aan te kunnen, zo laat het rapport verder weten.

De opsporingsdienst moet dan ook meer middelen krijgen zodat het ransomwaregroepen kan aanpakken. Als de Britse politiek niet meer doet, krijgt het op een gegeven moment met een 'catastrofale ransomware-aanval' te maken, waarschuwt de commissie. "Het is essentieel dat ransomware een belangrijkere politieke prioriteit wordt en dat er meer middelen worden vrijgemaakt om deze dreiging aan te pakken", aldus het JCNSS.