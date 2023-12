Noyb dient klacht in tegen X wegens client-side scanning advertenties Brussel

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht tegen X ingediend, omdat het illegale microtargeting-advertenties mogelijk maakte waarmee de Europese Commissie steun zocht voor client-side scanning. Daarmee wil Brussel alle chatberichten van burgers controleren. Het Europees Parlement is hier tegen, maar de onderhandelingen lopen nog.

Eerder diende noyb wegens de advertenties een klacht in tegen de Europese Commissie, maar heeft dat nu ook tegen X gedaan. Volgens de privacyorganisatie verzamelt X gevoelige data zoals politieke opvattingen en religieuze overtuigingen door het gedrag van gebruikers op het platform te monitoren, zoals clicks, likes en reacties op postings. De gevoelige data wordt vervolgens misbruikt voor gerichte advertenties, aldus de klacht.

Volgens noyb zou deze schending in theorie niet mogelijk moeten zijn, omdat X in de advertentierichtlijnen stelt dat politieke en religieuze overtuigingen niet voor advertenties worden gebruikt. "In werkelijkheid lijkt het erop dat X het verbod op geen enkele manier handhaaft", aldus de privacyorganisatie. De advertenties van de Europese Commissie zijn onder andere aan honderdduizenden Nederlandse X-gebruikers getoond.

Verder stelt noyb dat X in overtreding van de AVG en Digital Services Act (DSA) is. Zo zijn politieke opvattingen en geloofsovertuigingen onder de AVG extra beschermd en mogen dergelijke gegevens alleen in bepaalde gevallen worden verwerkt. Door deze gegevens voor gerichte advertenties te gebruiken heeft X zowel de AVG als DSA overtreden stelt noyb, dat een klacht bij de Nederlandse privacytoezichthouder indiende (pdf). Volgens de privacyorganisatie is gezien de ernst van de overtreding en het aantal getroffen gebruikers en boete op zijn plaats.

"Op papier verbiedt X het gebruik van gevoelige data voor politieke advertenties, maar in werkelijkheid profiteren ze nog steeds van technieken waarvan we sinds het ambridge Analytica-schandaal in 2018 weten dat ze schadelijk zijn", zegt noyb-advocaat Maartje de Graaf.