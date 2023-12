Politie registreert jaarlijks tienduizenden gevallen van bankhelpdeskfraude

Criminaliteit verschuift zich steeds meer naar internet, waarbij vooral bankhelpdeskfraude veel slachtoffers maakt. Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers van de politie. Zo is het aantal overvallen dit jaar onverwachts met honderdvijftig afgenomen. "We zien al een tijdje een verschuiving. Heel veel online bankhelpdeskfraude, dat soort zaken. Dat zijn er zo'n tachtigduizend per jaar", laat Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator bij de politie, tegenover het NOS Radio 1 Journaal weten.

Bij de verschuiving van fysieke naar online criminaliteit gaat het vooral om het 'online beroven van oudere mensen', zegt Van der Stap. "Bankhelpdeskfrarude zie je veel. Dat heeft een enorme impact op mensen die dat meemaken. Daar zien we een verschuiving in." De schade door bankhelpdeskfraude bedroeg vorig jaar ruim vijftig miljoen euro. Het werkelijke aantal slachtoffers is onduidelijk. De aangiftebereidheid bij cybercriminaliteit is stukken lager dan bij reguliere misdrijven, wat ook geldt voor het oplossingspercentage.