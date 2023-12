Firefox voor Android ondersteunt nu meer dan 450 extensies, zo laat Mozilla weten. Dat waren er eerst slechts 22, maar nog altijd veel minder dan bijna 36.000 extensies die voor de desktopversie beschikbaar zijn. Desondanks spreekt Mozilla van een mijlpaal en de lancering van een nieuw open extensie-ecosysteem op Android, waarbij ontwikkelaars nu eenvoudiger extensies kunnen maken en die makkelijker door gebruikers zijn te installeren.

Mozilla is naar eigen zeggen de enige grote Android-browser die een open extensie-ecosysteem ondersteunt en hoopt in de komende maanden meer extensies voor gebruikers beschikbaar te maken. "Hoewel het even zal duren voordat het nieuwe Android-ecosysteem dezelfde diversiteit biedt als desktop-extensies, zijn verschillende populaire desktop-extensies als beschikbaar voor Firefox voor Android", aldus Jenifer Boscacci. Daarbij noemt ze adblockers uBlock Origin, Ghostery en Privacy Badger.