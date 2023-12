Criminelen stelen persoonlijke gegevens gebruikers EasyPark-app

Criminelen zijn erin geslaagd om persoonlijke gegevens van klanten van EasyPark te stelen, zo heeft de mobiele parkeerapp laten weten. Het gaat om contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en cijfers van IBAN- of creditcardnummer. EasyPark spreekt over een cyberaanval, maar laat niet weten om wat voor soort aanval het gaat en van hoeveel klanten de gegevens zijn buitgemaakt.

Het bedrijf zegt getroffen klanten over het datalek te zullen informeren. "Ons securityteam, inclusief externe security-experts, werkt hard om ervoor te zorgen dat er effectieve beveiligings- en privacymaatregelen worden genomen", zo meldt EasyPark in een uitleg over de aanval, maar geeft geen details waar de genomen maatregelen precies uit bestaan. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en andere privacytoezichthouders. EasyPark is actief in meer dan twintig landen. Naast Nederland zijn ook gebruikers in anderen landen slachtoffer van het datalek geworden.