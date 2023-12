Europese lidstaten verdeeld over invoering client-side scanning

De Europese lidstaten zijn onderling verdeeld over de invoering van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd zoals de Europese Commissie wil. Het Europees Parlement had eerder al aangegeven dat het tegen client-side scanning is, maar de Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet.

Daardoor zal er dit jaar geen akkoord worden bereikt, zo heeft ook Spanje erkend, dat op dit moment voorzitter van de Europese Unie is. Volgend jaar is een Europees verkiezingsjaar, waardoor het zo goed als onmogelijk is dat er binnen het huidige politieke mandaat een voorstel over client-side scanning wordt aangenomen, zo meldt de Europese digitale burgerrechtenbeweging eDRI. Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Europese Raad over client-side scanning, als die al zullen plaatsvinden, zouden dan pas op z'n vroegst in de herfst van volgend jaar kunnen starten.

Volgens eDRI wil dit niet zeggen dat de strijd tegen client-side scanning voorbij is, waarbij het naar een nieuw voorstel wijst. "Ook gaan er geruchten rond dat de Europese Commissie zeer gefrustreerd is dat het Parlement opkomt voor onze digitale rechten en opties en strategieën overweegt om, ongeacht een gebrek aan politieke geloofwaardigheid, brede en ongerichte scanmogelijkheden door te drukken", waarschuwt de burgerrechtenbeweging.