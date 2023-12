MacOS kan bij screensharing verkeerde content gebruikers delen

Wanneer gebruikers van macOS Sonoma hun scherm delen kan het voorkomen dat de verkeerde content wordt gedeeld, zo laat Apple weten. Het bedrijf heeft voor deze kwetsbaarheid, aanwezig in WindowServer en aangeduid als CVE-2023-42940, een beveiligingsupdate uitgebracht. Het probleem werd gevonden door beveiligingsonderzoeker Craig Hockenberry.

Het is het enige beveiligingslek dat via macOS Sonoma 14.2.1 wordt verholpen. Voor nog andere ondersteunde macOS-versies is geen beveiligingsupdate verschenen. Apple roept gebruikers op om de update te installeren. "Het up-to-date houden van je software is één van de belangrijkste dingen die je kunt doen om je Apple-producten veilig te houden."