Van Huffelen: cookiewet zorgt ervoor dat mensen te makkelijk gegevens delen

De cookiewetgeving, die juist was bedoeld om mensen te beschermen en regie over hun eigen gegevens te geven, zorgt ervoor dat mensen veel te gemakkelijk hun gegevens delen, waardoor bedrijven die ook verder mogen gebruiken, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Ze vindt dan ook dat mensen bewust gemaakt moeten worden om niet zomaar ja tegen cookies te zeggen.

Van Huffelen reageerde gisteren tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer op vragen van DENK. Volgens Kamerlid Ergin zijn er bedrijven die zonder dat mensen het weten of er toestemming voor geven, data over hen verzamelen en verhandelen. "Heel veel mensen in het land zitten met de vraag wat er met hun onlinedata gebeurt: worden de gegevens die over mij worden verzameld, bewaard en zo ja, door wie? Ook vragen zij zich af wat er vervolgens gebeurt met de gegevens die van hen afkomstig zijn. Worden die verhandeld? Worden die gedeeld met de overheid? Of worden ze gebruikt door de inlichtingendiensten?"

Het DENK-Kamerlid wilde dan ook weten wat de staatssecretaris doet om te voorkomen dat gegevens in handen komen van criminelen en mensen met andere kwade bedoelingen. "Wat de vragen die hier worden gesteld eigenlijk aangeven, is dat het niet goed gaat met die gegevens. We weten dat er zoiets bestaat als een cookiewet, maar in de meeste gevallen klikken mensen gewoon op "ja", wanneer ze bijvoorbeeld online iets willen kopen of informatie willen opzoeken", reageerde Van Huffelen.

De bewindsvrouw voegde toe dat het vaak lastiger wordt gemaakt om 'nee' tegen cookies te zeggen, waardoor mensen onbewust allerlei informatie over henzelf met allerlei partijen delen. Volgens de staatssecretaris werkt de huidige cookietwetgeving 'niet voldoende'. Regelgeving over cookies moet dan ook worden aangescherpt, is er meer toezicht nodig en moet de overheid het voorbeeld geven. Ook wil Van Huffelen inzetten op bewustzijn. "Dat is dus een stap: zorgen dat je niet zomaar ja zegt tegen cookies. Maar het gaat er ook om dat mensen begrijpen wat er potentieel kan gebeuren als ze dat wel doen en dat het echt goed is om nee te zeggen."

Verder liet de staatssecretaris weten dat erop het gebied van cookies aanscherping op Europees niveau nodig is. "Mensen komen op dit moment in de verleiding om maar "ja" te zeggen, omdat "nee" zeggen veel meer gedoe oplevert en soms zelfs leidt tot een heel vertraagde of zelfs helemaal geen toegang tot informatie of een website. Die cookiewetgeving, die juist bedoeld was om mensen de regie te geven en te beschermen, leidt ertoe dat mensen toch veel te gemakkelijk hun gegevens delen, waardoor bedrijven die ook verder mogen gebruiken. Daar willen natuurlijk vooral ook meer grip op krijgen."