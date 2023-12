Belastingdienst gaat volgend jaar honderden processen aan AVG toetsen

De Belastingdienst gaat volgend jaar honderden processen aan de AVG toetsen. Daarnaast gaat het volgend jaar proberen om minstens negentig procent van de AVG-inzageverzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen. Dat laat de Belastingdienst weten in het vandaag verschenen Jaarplan 2024 (pdf).

"Er liggen in 2024 grote opdrachten op het gebied van werving, ICT en het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)", zo stelt Peter Smink, directeur-generaal Belastingdienst. Zo zullen er volgend jaar bijna achthonderd bedrijfsprocessen van de Belastingdienst worden getoetst aan het voldoen aan de AVG. Die toetsing zou eind 2024 moeten zijn afgerond.

"Voor het oplossen van hiaten in de compliantie die eventueel uit de toetsing blijken, wordt direct na de toetsing van een bedrijfsproces een plan van aanpak gemaakt en gemonitord. Sommige hiaten zijn makkelijk direct op te lossen, andere vragen om tijdelijke beheersmaatregelen die ook na 2024 kunnen doorlopen", zo laat het Jaarplan weten. De fiscus stelt dat het eind volgend jaar in ieder geval alle hoog risicovolle tekortkomingen met tijdelijke of permanente maatregelen heeft afgedicht.

Inzageverzoeken

Iedere belastingplichtige kan bij de fiscus een inzageverzoek indienen met vragen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Op deze inzageverzoeken moet de Belastingdienst binnen één maand beslissen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd. Uit een interne audit die dit jaar werd uitgevoerd bleek dat de Belastingdienst de inzageverzoeken niet op tijd heeft afgehandeld. Volgend jaar heeft de fiscus als doel om minstens negentig procent van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

"Er zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Ik ben trots op wat de organisatie – die mij dicht aan het hart ligt – heeft bereikt. Er is meer grip op de modernisering van de IT-systemen, fouten uit het verleden worden hersteld en beleid en uitvoering werken nauw met elkaar samen. Dat is goed voor een evenwichtig belastingstelsel" stelt demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën. "De Belastingdienst heeft de afgelopen periode het fundament gelegd waar de komende jaren op verder gebouwd kan worden."