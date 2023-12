AIVD mag bulkdatasets die het eigenlijk moet vernietigen langer bewaren

De AIVD en MIVD mogen bulkdatasetse die ze eigenlijk binnenkort zouden moeten vernietigen langer van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bewaren. Daarmee neemt de CTIVD een voorschot op het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen’ dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten naar eigen zeggen om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd.

De bulkdatasets mogen op dit moment maximaal anderhalf jaar worden bewaard. Vorig jaar oordeelde de CTIVD na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat de AIVD en MIVD vijf bulkdatasets moesten vernietigen, wat inmiddels ook is gedaan. De diensten bleken de bulkdatasets namelijk langer dan anderhalf jaar te bewaren. Het wetsvoorstel, waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) kritisch was, geeft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om bulkdatasets, na toestemming van de CTIVD, langer te bewaren. De termijn kan steeds met een jaar worden verlengd. Vanaf de derde verlenging zal er extra streng worden getoetst of dit nodig is.

De AIVD en MIVD beschikken over meerdere bulkdatasets waarvan de bewaartermijn binnenkort verloopt, wat inhoudt dat ze vernietigd moeten worden. Volgens de inlichtingendiensten is het vanwege de nationale veiligheid nodig om de bulkdatasets langer te bewaren. De CTIVD is hiermee akkoord gegaan, waarbij er met de toezichthouder extra waarborgen zijn afgesproken, zo laat demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. De bewindsman voegt toe dat als het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, de bulkdatasets waarvoor een nieuwe eindtermijn is vastgesteld, alsnog meteen vernietigd worden (pdf).