Europol waarschuwt 440 webwinkels besmet met malware die creditcarddata steelt

Europol heeft samen met Amerikaanse en Europese opsporingsdiensten, waaronder ook de Nederlandse politie, meer dan 440 webwinkels gewaarschuwd dat ze waren besmet met malware die creditcardgegevens van klanten tijdens het afrekenen steelt. De gestolen creditcardgegevens worden vervolgens verkocht aan criminelen en gebruikt voor het plegen van fraude.

De webwinkels worden bijvoorbeeld gecompromitteerd via gestolen inloggegevens of verouderde en kwetsbare software. "Digitale skimming-aanvallen kunnen lange tijd onopgemerkt blijven", aldus Europol. "Klanten weten meestal niet dat hun betaalgegevens zijn gecompromitteerd, totdat de criminelen er ongeautoriseerde transacties mee hebben gepleegd. Over het algemeen is het lastig voor klanten om de bron te achterhalen." Naast meerdere politiediensten werkten ook securitybedrijven Sansec en Group-IB aan de operatie mee.