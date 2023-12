Britse privacytoezichthouder onder vuur over 'falende' aanpak gezichtsherkenning

De Britse privacytoezichthouder ICO is onder vuur komen te liggen van tientallen parlementsleden, lords en burgerrechtenbeweging Big Brother Watch, omdat het surveillance door middel van gezichtsherkenning onvoldoende zou aanpakken. Bijna dertig parlementsleden en lords stuurden de ICO een brief waarin ze stellen dat gezichtsherkenning ernstige gevolgen voor betrokken burgers kan hebben (pdf).

"Het vormt een serieus risico voor de rechten van Britse burgers en dreigt onze openbare ruimtes te transformeren in een ruimte waar mensen zich continu bekeken voelen door bedrijven en overheid", aldus de briefschrijvers over gezichtsherkenningstechnologie. Daarnaast wijzen ze ook naar gevolgen die verkeerde matches kunnen hebben. Als privacytoezichthouder speelt de ICO een essentiële rol in het beschermen van de rechten van mensen, voegen ze.

De parlementsleden zijn dan ook geschrokken door uitspraken van de ICO tijdens een hoorzitting voor een parlementscommissie dat er geen gevallen bekend zijn waarbij Britse burgers al gevolg van gezichtsherkenning ten onrechte zijn geïdentificeerd en aangehouden. Er zijn echter talloze voorbeelden bekend waarbij dit wel het geval is geweest. Daarnaast heeft de ICO besloten om tegen twee gezichtsherkenningsbedrijven geen actie te ondernemen, ook al zijn er allerlei klachten over deze bedrijven ingediend.

De privacytoezichthouder stelde zelf dat één van de bedrijven op meerdere gebieden de wet had overtreden. Toch is er niet opgetreden. Daardoor zijn de briefschrijvers bang dat de Britse straten straks overspoeld zullen worden met gezichtsherkenning en het Verenigd Koninkrijk een buitenbeetje zal zijn in het beschermen van de datarechten van burgers. Ze roepen de ICO dan ook op om gezichtsherkenning harder aan te pakken.

"De Informatiecommissaris moet snel grip krijgen op de stortvloed aan gezichtsherkenningsbedrijven die gezichten van mensen online en offline scannen. Het falen van de ICO om niet op te treden om de zeer gevoelige informatie van het publiek te beschermen is plichtsverzuim en maakt ons kwetsbaar voor allerlei onrecht, van het ten onrechte worden geïdentificeerd als crimineel tot online worden gestalkt en belaagd", zegt Mark Johnson van Big Brother Watch. De ICO stelt op een later moment met een reactie op de brief te zullen komen.