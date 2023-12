83 procent van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden, waardoor de Europese doelstelling voor 2030 nu al bereikt is. In dat jaar moet namelijk 80 procent van de EU-bevolking over tenminste digitale basisvaardigheden beschikken. Twee jaar geleden stond de teller in Nederland nog 79 procent. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Tweede Kamer weten. "Dit is iets om trots op te zijn maar betekent niet dat ons beleid daarmee af is", aldus Van Huffelen.

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van het aantal activiteiten op vijf gebieden, namelijk informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik. Iemand heeft digitale basisvaardigheden als hij tenminste één activiteit doet op de gebieden informatie en communicatie en één of twee op de andere gebieden. Meer dan digitale basisvaardigheden heeft iemand als er twee of meer activiteiten worden uitgevoerd op de gebieden informatie en communicatie en drie of meer op de andere gebieden.

Volgens Van Huffelen blijkt uit jaarlijks onderzoek naar digitale vaardigheden dat er aandacht nodig is voor kritische digitale vaardigheden. Het gaat dan om het kritisch beoordelen van online informatie, online weerbaarheid en kennis en vaardigheden op vlak van AI. De overheid is dit jaar gestart met het programma ‘digitaal burgerschap’ in samenwerking met bibliotheken, dat aandacht aan mediawijsheid geeft. "Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Veel mensen hebben moeite om online media te duiden", legt de staatssecretaris uit (pdf).