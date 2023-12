Kabinet onderzoekt effectiviteit landelijke wervingscampagne ICT'ers

Het kabinet laat onderzoeken hoe effectief het is om een landelijke campagne te voeren voor het werven van ICT'ers. De kosten van een wervingscampagne kunnen uiteen lopen van enkele tonnen tot tientallen miljoenen euro's per jaar. Het kabinet wil dat er in 2030 één miljoen ict'ers in Nederland zijn, ook wel 'digitaal geschoolden' genoemd.

Eind oktober liet demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken weten dat het lastig wordt om de mijlpaal van één miljoen ICT'ers in 2030 te halen. Eind juni nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht om verschillende opties voor het opzetten van een landelijke wervingscampagne voor ICT'ers uit te werken en daarbij de benodigde middelen, financieringsmogelijkheden en verwachte effecten in kaart te brengen.

"Bij deze motie zijn twee basisvragen relevant; kan communicatie bijdragen aan het behalen van beoogde beleidsdoelen en; zo ja; hoe richten we die communicatie dan zo effectief mogelijk in?", stelt Adriaansens in een reactie op de motie. Ze voegt toe dat de mate waarin een wervingscampagne bijdraagt aan voldoende ICT'ers sterk afhangt van het aantal benodigde werknemers. "En er moet voldoende potentieel aanbod zijn om die via een campagne te bereiken zijn. Daarna moet worden bezien in hoeverre dit overlapt of concurreert met bestaande campagnes bijvoorbeeld vanuit de sectoren. Pas dan kunnen we bepalen of een wervingscampagne aan de beleidsdoelen kan bijdragen."

Volgens Adriaansens blijkt uit een eerste inventarisatie dat de kosten van een wervingscampagne uiteen kunnen lopen van enkele tonnen tot tientallen miljoenen per jaar. Het kabinet wil daarom eerst nader onderzoek doen naar de mate waarin een wervingscampagne effectief kan zijn. "Daarna kan gekeken worden naar de voor en nadelen van de verschillende opties, en de bandbreedte van de bijbehorende kosten", aldus de minister.