Politie wil gezichtsherkenningssoftware FaceF1nder structureel kunnen inzetten

De politie wil nieuwe gezichtsherkenningssoftware genaamd FaceF1nder, waarmee gezichten in omvangrijke collecties foto's of video's zijn te zoeken, structureel kunnen inzetten. Daarnaast wil politie het al gebruikte systeem uitbreiden. Dat meldt RTL Nieuws. Voorheen gebruikte politie één systeem met gezichtsherkenning genaamd CATCH. Dit systeem werkt met twee databases. Een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden en een database met vreemdelingen, zoals asielzoekers, gastarbeiders of buitenlandse studenten.

De politie wil het CATCH-systeem met een derde database uitbreiden, voorzien van verdachten die op beeld zijn vastgelegd, maar waarbij de beelden niet aan een identiteit zijn te koppelen. Vervolgens zijn de beelden in deze database te vergelijken met 'mugshots' die politie van aangehouden verdachten neemt. Via CATCH kan politie de identiteit van verdachten vaststellen, met FaceF1nder kan worden bepaald waar iemand op beeld is vastgelegd.

FaceF1nder is bijvoorbeeld te gebruiken om na een misdrijf in beelden van beveiligingscamera's over een periode van enkele weken te zoeken, of foto's en video's van een in beslag genomen smartphone te doorzoeken. Naast een verdachte kan er ook worden gezocht op andere betrokkenen, zoals getuigen en slachtoffers. Het gebruik van de software wordt intern door de politie getoetst. Zo werd de inzet van FaceF1nder al in één zaak goedgekeurd om in belag genomen fotomateriaal te doorzoeken.

De interne toetsingscommissie van de politie heeft het gebruik van FaceF1nder nog niet in algemene zin goedgekeurd. Ook de aanvraag voor de CATCH-uitbreiding loopt nog. Wel wil politie FaceF1nder structureel gaan inzetten. Amnesty International heeft kritiek op de interne controle. "Het is niet aan de politie om zelf te bepalen wanneer ze gezichtsherkenning inzetten", zegt Vera Prins van de mensenrechtenorganisatie tegenover RTL Nieuws.

Prins krijgt bijval van hoogleraar digitale surveillance Marc Schuilenburg. "We weten niet waar de politie intern allemaal toestemming voor geeft. Zetten ze gezichtsherkenning alleen in bij zware misdrijven, of ook bij verkeersovertredingen?" Onderzoeker Maartje Kouwenberg van de Radboud Universiteit waarschuwt voor een glijdende schaal en pleit voor onafhankelijk toezicht. De politie laat weten dat de toetsingscommissie niet betrokken is bij de operationele inzet van gezichtsherkenning en daar geen belang bij heeft.