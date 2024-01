Softwareontwikkelaar lekt data 925.000 gebruikers via onbeveiligde Google Drive

De Japanse softwareontwikkelaar Ateam heeft jarenlang gegevens van klanten, zakelijke partners en medewerkers via een onbeveiligde Google Drive gelekt. Bestanden die in de cloudopslagdienst van Google waren opgeslagen waren door het verkeerd instellen van de permissies voor iedereen op internet toegankelijk. Om de bestanden te bekijken moest wel de betreffende bestandslink bekend zijn. De permissies voor de bestanden stonden al sinds maart 2017 verkeerd ingesteld.

Het probleem werd op 22 november van dit jaar opgelost. Vorige maand maakte de ontwikkelaar het datalek bekend. Ateam, dat games, zakelijke applicaties, websites, diensten en tools aanbiedt, is sinds 20 december bezig met het informeren van gedupeerden. Op dit moment is het nog onbekend of er misbruik van de gelekte data is gemaakt. Naar aanleiding van het datalek heeft de ontwikkelaar besloten om bij alle gebruikte cloudopslagdiensten de permissies te controleren, alsmede monitoring en het gebruik van securitytools te versterken.