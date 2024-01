Minister roept doxing-slachtoffers op om aangifte bij politie te doen

Slachtoffers van doxing moeten hulp zoeken en in ieder geval aangifte bij de politie doen, zo stelt demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een vandaag verschenen videoboodschap. Doxing, waarbij persoonsgegevens worden verspreid om iemand zo te intimideren, is sinds gisteren strafbaar en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

De afgelopen weken hebben meerdere overheidsinstanties aandacht voor de strafbaarstelling van doxing gevraagd. In december was het eerst het ministerie van Justitie en Veiligheid alsmede het Openbaar Ministerie. Vandaag kwam daar ook de politie bij, die pleitte om doxing strafbaar te stellen. Nu is ook minister Yesilgöz met een videoboodschap over het onderwerp gekomen.

"Als je iemand doxt, bijvoorbeeld om diegene bang te maken, veel last te bezorgen, of moeilijkheden te geven in hun werk, dan kun je daarvoor een gevangenisstraf of een geldboete krijgen. Doe je dit bij mensen met bepaalde specifieke beroepen, zoals journalisten, advocaten, of politieagenten, dan kan dat ertoe leiden dat je straf zwaarder wordt", zo laat de bewindsvrouw weten. Ze stelt dat doxing-slachtoffers er niet alleen voor staan. "Zoek hulp en doe in elk geval aangifte bij de politie."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een pagina gemaakt met informatie voor slachtoffers van doxing. "Werkt u bij de overheid? Of doet u werk namens de overheid? Dan is de kans groter dat u gedoxt wordt. Er is er een speciaal stappenplan voor werkgevers en werknemers bij doxing." Daarbij wordt gewezen naar het Handelingskader doxing, waarin handvatten voor werkgevers staan om de impact van doxing op hun medewerkers te verminderen (pdf).