Google Groups stopt vanaf 22 februari ondersteuning van Usenet

Google Groups stopt vanaf volgend maand de ondersteuning van Usenet. Aanleiding is het teruglopende gebruik voor tekstberichten en het voornamelijk gebruik voor binary file sharing en spam, aldus Google, dat ook stopt met het aanbieden van Googles Network News Transfer Protocol (NNTP) server en peeringmogelijkheid. Daardoor zal Google het aanbieden van nieuwe Usenet-content of het uitwisselen van content met andere NNTP-servers niet meer ondersteunen.

Google Groups is een discussieplatform van Google waarmee ook toegang tot Usenet-nieuwsgroepen kan worden verkregen. Usenet bestaat al decennia en maakt het mogelijk om artikelen te delen, wat via NNTP-servers gebeurt. Dat kunnen zowel tekstuele berichten zijn als binaire bestanden. Volgens Google is de legitieme activiteit in tekstgebaseerde Usenet-groepen de afgelopen jaren sterk afgenomen, omdat gebruikers modernere alternatieven hebben, zoals social media en webgebaseerde fora.

Veel van de content die nu via Usenet wordt verspreid betreft binaire bestanden, wat Google Groups niet ondersteunt, en spam, zo claimt Google. Vanaf 22 februari zal Google Groups daarom geen nieuwe Usenet-content meer tonen. Wel zal het mogelijk blijven om historische Usenet-content die voor 22 februari op Google Groups is geplaatst te blijven bekijken en doorzoeken. Google adviseert Usenet-gebruikers om over te stappen naar een nieuwe Usenet-client en -server.