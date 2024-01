Inspectie Leefomgeving start proef met bodycams voor taxi-inspecteurs

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bij het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT- DSP) werk je mee aan de weerbaarheid van digitale dienstverleners in Nederland. Het CSIRT-DSP bevindt zich in een dynamisch werkveld waarbij het nieuws en incidenten elkaar snel kunnen opvolgen. Om de clouddienstverleners, zoekmachines en online marktplaatsen in Nederland te helpen, gebruik je jouw kennis en kunde om deze van advies te voorzien en hulp te bieden.