VS klaagt negentien vermeende gebruikers RDP-marktplaats xDedic aan

De Amerikaanse autoriteiten hebben negentien personen aangeklaagd die actief zouden zijn geweest op de marktplaats xDedic, waar in gestolen RDP-inloggegevens werd gehandeld. Via de gegevens konden kwaadwillenden op allerlei servers wereldwijd inloggen. De marktplaats werd mede met hulp van de Nederlandse politie in 2019 uit de lucht gehaald. Volgens de Amerikaanse autoriteiten werden via xDedic 700.000 gecompromitteerde servers aangeboden, waaronder 150.000 in de Verenigde Staten.

Het ging om servers van onder andere overheden, ziekenhuizen, hulpdiensten, transportautoriteiten, accountancybedrijven, advocatenkantoren, pensioenfondsen en universiteiten. Sinds het offline halen van de marktplaats zijn meerdere personen in de VS aangeklaagd die bij het beheer en gebruik van de marktplaats betrokken zouden zijn geweest. Verschillende personen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de 30 en 78 maanden.