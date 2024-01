Volkswagen gaat ChatGPT aan stemassistent in auto's toevoegen

Volkswagen gaat chatbot ChatGPT aan de eigen stemassistent in auto's toevoegen, zo heeft de autofabrikant tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bekendgemaakt. Volgens Volkswagen krijgt ChatGPT geen toegang tot voertuiginformatie. De chatbot komt beschikbaar in alle Volkswagenmodellen die met de IDA-stemassistent zijn uitgerust.

Volkswagen stelt dat de integratie van ChatGPT nieuwe mogelijkheden biedt, zoals het beantwoorden van allerlei vragen, het 'verrijken van gesprekken' en het ontvangen van voertuigspecifieke informatie. Voertuigbezitters hoeven geen apart account aan te maken om ChatGPT te kunnen gebruiken, omdat de chat via de al aanwezige stemassistent is te bedienen. Verder laat Volkswagen weten dat ChatGPT geen toegang tot voertuigdata krijgt en alle gestelde vragen en antwoorden meteen worden verwijderd.