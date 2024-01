Twilio kondigt einde aan van tweefactorauthenticatie-app Authy Desktop

Softwarebedrijf Twilio heeft het einde aangekondigd van Authy Desktop, een applicatie voor het genereren van tweefactorauthenticatie (2FA) codes. Vanaf augustus dit jaar zijn de apps voor Linux, macOS en Windows end-of-life en worden dan niet meer ondersteund. De smartphone-apps voor Android en iOS zullen wel ondersteuning blijven ontvangen. Twilio zegt dat het de beslissing heeft genomen om meer middelen beschikbaar te hebben voor de mobiele versies, die meer in trek zijn dan de desktopversies.

Gebruikers van de desktopversie wordt dan ook aangeraden om naar de mobiele app over te stappen, alsmede hun tokens te back-uppen en synchroniseren. In tegenstelling tot veel andere 2FA-apps biedt Authy de mogelijkheid om 2FA account tokens automatisch over meerdere apparaten te synchroniseren. Naast het advies om naar de mobiele versie over te stappen doet Twilio ook verschillende aanbevelingen voor alternatieve desktop-oplossingen.